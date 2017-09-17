Suriye sınırı hareketlendi

Çeşitli birliklerden gönderilen biri ilk yardım yüklü tırdan oluşan konvoy, Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen araçlar, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildi ve sınırda konuşlandırıldı. Sevkiyat Pazar günü gece geç saatlere kadar sürdü.

Pazar günü askeri personel tarafından tırlara yüklenen yaklaşık 80 paletli araç, güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına doğru hareket etti.