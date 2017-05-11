Suriye sınırında Rus bayrağı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde Türkiye sınırına sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi.

Türkiye'den çıplak gözle görülen Rus bayrağı nedeniyle sınır birlikleri alarma geçti. Sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alınırken, PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlendi.



ABD-YPG stratejik müttefik

Öte yandan Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG kendini ABD'nin stratejik müttefiki ilan etti. Bu konuda açıklama yapan Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Nasır Hacı Mansur, "ABD eskiden de silah gönderiliyordu ama resmi değildi. Böylece teknik ilişkilerimiz stratejik ilişkiye dönecek" dedi

'Rusya ile ABD aynı fikirde'

Çoğunluğunu PKK'ya bağlı PYD/YPG'li militanların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Nasır Hacı Mansur da itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. "Ağır silah verilmesi Suriye'de yegane gücün, YPG ve YPJ olduğunu konusunda ABD ve Koalisyon güçlerinin kabul ettiğini gösteriyor" diyen DSG komutanı Mansur, "Hatta Rusya da bu kanaata varmıştır. Artık dünya güçleri bizim IŞİD ile savaşın öncülüğünü yaptığımızı gördü" ifadesini kullandı.

"ABD'nin silah göndermesini uzun zamandır beklediklerini, kararın geciktiğini" söyleyen Mansur, "Bu kararın alınması bizi yeni bir dönemece sokacak" dedi.

ABD'nin uzun zamandır kendilerine silah gönderdiğini söyleyen Nasır Hacı Mansur, ABD'yle ilişkilerinin artık stratejik ilişkiye dönüşeceğini ifade ederek şöyle konuştu: "ABD'nin SDG ve YPG ile ilişkisi resmileşecek, daha net ve açık bir dönem başlıyor. Eskiden her ne kadar ilişkiler olsaydı da, silah gönderiliyor olsaydı da resmi değildi. Böylece teknik ilişkilerimiz stratejik ilişkiye dönecek.”

AHMET SAFA TERZİ