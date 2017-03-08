Suriye’deki kriz çözülmeli

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın daveti üzerine ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da gerçekleşen üçlü toplantıya ilişkin görüntüler paylaşıldı. Buna göre Orgeneral Akar toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve Rus heyetini, saygı ve sevgiyle selamladığını, şahsı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına "Hoşgeldiniz" dediğini belirtti. ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarıyla böyle bir toplantıda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Akar, şunları ifade etti: "Özellikle Orgeneral Dunford'un ve Orgeneral Gerasimov'un ne kadar meşgul olduklarının, sizlerin ne kadar meşgul olduğunuzun ve çalışmalarınızın ne kadar yoğun olduğunun son derece farkındayım, bunun bilincindeyim. Bütün bu yoğun programınıza rağmen zaman ayırıp, bu toplantıya gelmenizden dolayı, bu toplantı sırasında ve sonrasında yapacağınız katkılardan dolayı bir kez daha sizlere ve heyetlerinizin üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Bölgede yaşanan bir kriz var, bildiğiniz gibi yoğun bir şekilde bunun içindeyiz maalesef. Bu krizin çözülmesi lazım… Bu krizin çözümünde sizlerin yapacağı katkıların, yapacağınız açıklamaların çok önemli olduğunun da altını burada bir kez daha çizmek istiyorum."

Masum insanlar acı çekiyor

Bölgede yaşanan savaşın ortaya çıkardığı durum nedeniyle oradaki halkın, masum insanların çok ciddi şekilde acı çektiklerini, çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Akar, şunları kaydetti: "Ülkelerimizin silahlı kuvvetler mensuplarının bölgeye barışın tekrar gelmesi için büyük bir gayret içinde olduğunu da burada belirtmemiz lazım. Gerçekten askerlerimiz, büyük bir fedakârlıkla, büyük bir kahramanlıkla bölgeye tekrar barışın, huzurun gelmesi için ellerinden gelen çalışmayı yapıyorlar ve çalışmalarıyla bölge barışına büyük katkılar sağlıyorlar. Bölgede takriben 7 yıldır akan kanı önlemek için önemli bir aşama teşkil etmesini bekliyorum. Buradaki çatışmaların durması, çatışmaların azalması, sonuçta barışın gelmesi hepimizin ortak amacı. Başta ülkelerimiz olmak üzere bölgenin güvenliğine de bu şekliyle önemli bir katkı sağlamasını temenni ediyorum şahsım ve sizler adına." AA