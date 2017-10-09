Suriyeli çocukların yarısı okumuyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler" başlıklı bir rapor hazırladıklarını açıkladı.

Rapor hakkında bilgi veren ve Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaş yüzünden 3,2 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını ifade eden Yalçın, bu sayının yaklaşık 1 milyonunun da okul çağındaki çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Yalçın, Türkiye'nin, Suriyeli çocukları okullaştırma ve onlara kaliteli bir eğitim sunma konusunda yoğun bir çaba içerisine girdiğini aktardı. Yalçın, buna rağmen Türkiye'deki Suriyeli çocukların yarıya yakınının okullaşamadığını, okullaşmış çocukların eğitim ortamlarında karşılaştıkları güçlüklerin giderilmeyi beklediğini ve verilen eğitimin kalitesiyle ilgili konuların gündeme geldiğini ifade etti.

Raporun iki aşamalı hazırlandığını dile getiren Yalçın, ilk aşamada Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı ve UNICEF ile görüşmeler yapılarak araştırmanın çerçevesi, araştırma soruları ile örneklemin belirlendiğini, ikinci aşamada da 9 ilde 60 mülakat ve 15 odak görüşme yapılarak verilerin toplandığını kaydetti.

450 bin çocuk eğitim-öğretim göremiyor

Yalçın, Suriyeli çocukların devlet okulu ve Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) eğitim-öğretim gördüğüne işaret ederek, "MEB'in verilerine göre, Türkiye genelinde 370 adet GEM’de 280 bin, devlet okullarında 243 bin, açık okullarda ise 10 bin olmak üzere, toplamda 533 bin Suriyeli çocuk eğitim-öğretim görmektedir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan verilere göre Suriyeli 976 bin okul çağı çocuğunun yüzde 54,5'inin okullaştığına dikkat çeken Yalçın, Türkiye'de okullaşmayan yaklaşık 450 bin Suriyeli çocuğun bulunduğunu bildirdi.

AA