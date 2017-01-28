Suriyeliler artık İstanbullu oldu!

Toplam 4.2 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük perakende elektrik satış şirketi olan CLK Boğaziçi Elektrik tarafından 3 ayda bir açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu, 2016 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nın ‘gayrimenkul röntgenini’ çekti. 2016 yılın tamamını kapsayan yıllık raporda, toplam taşınma adedi, yeni ve ikinci el konutlara geçiş rakamları, kentsel dönüşümün sonuçları ve yabancıların milliyetlerine göre gayrimenkul edinimi net olarak ortaya konuldu.

Anlık olarak izlenen elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet değişikliklerinden hareketle hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre 2016 yılının tamamında 478 bin 466 taşınma hareketi yaşandı. Yani yaklaşık yarım milyon hane 2016’da yer değiştirdi. Bu dönemde yeni konutlara geçişlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 136 bin 588’e ulaştı. İkinci el konutta kullanıcı değiştiren konut sayısı ise 341 bin 878 olarak gerçekleşti.

Her gün 374 yeni konut

Verilere göre 2016 yılı içinde yeni konuta geçişlerin arttığı dönem 14.467 adet ile mayıs ayında oldu. Yılın en düşük hareketi 7.231 adet ile temmuz ayında gözlendi. 2016’nın son çeyreğinde yeni konutlara geçişteki toparlanma ise dikkat çekti ve bu dönemde geçen yıla göre yüzde 20’lik bir artış meydana geldi. 2015 yılının tamamında her gün 314 aile yeni konutlarının kapısını ilk kez açarken, bu rakam 2016’da 374’e yükseldi. 2016 yılının tamamında yeni konutlara en yoğun geçiş Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Başakşehir gibi gelişen bölgelerde gözlendi. Bu bölgelerde yıl içinde 51 bin 235 konutun kapısı ilk kez açıldı. Bu da İstanbul Avrupa Yakası’nda kapılarını ilk kez açan yeni konutların yaklaşık yüzde 37.5’ine denk geliyor.

Her gün 55 konut yıkıldı

Şubat 2016’dan itibaren konut yıkım istatistiklerini de içinde barındıran Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre şubat-aralık aylarında 18 bin 585 konut yenilenmek amacıyla ‘kentsel dönüşüm’e girdi. Bu da her gün yaklaşık 55 konutun yenilenmek için yıkıldığı anlamına geliyor. Yıl içinde en yüksek konut yıkımının yapıldığı dönem ise 2 bin 796 adet ile Aralık ayı olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da yabancı aile sayısı arttı

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yabancı ailelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Toplam 141 ülke vatandaşının elektrik abonesi olduğu İstanbul Avrupa Yakası’nda yabancı ailelerin sayısı 2016 yılının tamamında yüzde 82.8 artarak 34 bin 30’a yükseldi. Milliyeti bilinen 24 bin 377 abone üzerinden yapılan araştırmaya göre ise Suriyeliler 12 bin 536 ile yabancı ailelerin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Abonelikte Suriyelileri Irak, İran, Afganistan, Azerbaycan ve Çin vatandaşları izliyor. Suriye’yi bin 328 abonelik ile Irak, bin 165 abonelik ile de İranlılar izliyor. İstanbul'da Suriyelilerin mesken ve ticaret aboneliklerinin toplamı 12 bin 536’yı buldu.