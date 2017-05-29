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Suriyeliler azar azar dönüyor

İç savaştan kaçarak kalabalık gruplar halinde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler küçük kafileler halinde ülkelerine dönüyor

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Suriyeliler azar azar dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusunca Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüşler devam ediyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 50 kişilik grup, işlemlerinin ardından Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde hazır bekletilen minibüslerle ülkelerine gönderildi. Öte yandan çeşitli malzemeler taşıyan ticari araçlar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kısa süreli yoğunluk yaşandı. AA

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