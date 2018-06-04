Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.192
DOLAR
4.5934
STERLİN
6.1160
EURO
5.3688

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:57
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan 75 bin civarında Suriyeli sığınmacıdan 28 bin 837'si ülkesine döndü.

AFAD tarafından kurulan çadırlarda Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocuklarına eksik aşıları yapıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine gönderildi. Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların dönüşleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de sona erecek. AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehitlerimizi uğurladık
Şehitlerimizi uğurladık
Tonlarca kiraz dalında kaldı
Tonlarca kiraz dalında kaldı
Sığ sulara atlamak büyük risk
Sığ sulara atlamak büyük risk
En büyük barış projesi MEM
En büyük barış projesi MEM
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Metruk binalar yıkılıyor
Metruk binalar yıkılıyor
Bahçeli'den 'af' dayatması
Bahçeli'den 'af' dayatması
NATO İsrail'siz adım atmıyor
NATO İsrail'siz adım atmıyor
Türkiye'nin çevre karnesi çok kötü
Türkiye'nin çevre karnesi çok kötü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim