Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan 75 bin civarında Suriyeli sığınmacıdan 28 bin 837'si ülkesine döndü.

AFAD tarafından kurulan çadırlarda Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocuklarına eksik aşıları yapıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine gönderildi. Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların dönüşleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de sona erecek. AA