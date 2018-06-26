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Suriyeliler niye dönüyor?

Bayram için ülkelerine giden yaklaşık 125 bin Suriyeli Türkiye'ye dönüşe geçti. Dönüş yapan Suriyeliler "Şu anda orası yaşanabilir bir durumda. Orası çok güvenli ve huzurlu" demesine rağmen ülkelerinde niye kalmadıkları sorusu cevap bekliyor

26 Haziran 2018 Salı 16:17
Suriyeliler niye dönüyor?

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye giden sığınmacıların Türkiye'ye dönüşü başladı. Türkiye'de yaşayan ve Suriye'deki akrabalarıyla bayramlaşmak, onlarla hasret gidermek isteyen yaklaşık 125 bin sığınmacı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 21 Mayıs'ta, Karkamış Sınır Kapısı'ndan 23 Mayıs'ta, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ise 18 Mayıs'tan itibaren Suriye'ye geçti. Bayramı güvenli bölgede huzur içinde geçiren sığınmacıların bir kısmı, Karkamış Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Dönüş yapan sığınmacılardan Velid Ali, yaptığı açıklamada, 6 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyledi. Bayramda Cerablus'un Amerna köyünde bulunan anne ve babasını ziyaret ettiğini belirten Ali, şunları kaydetti: "6 yıldır annem ve babamla görüşmüyordum, beni gördüklerine çok sevindiler ve memnun oldular. Ortam çok güzeldi. Güvenlik konusunda hiç bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Bölgedeki okullar, hastaneler, parklar açılmış. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Şu an orası yaşanabilir bir duruma gelmiş. Eskiden söz konusu bölgelerde terör unsurları vardı ve insanlar kaçmak zorunda kalıyordu. Şimdi eskisine göre istikrar sağlanmış durumda."

Muhammed Husli de bayramı geçirmek ve akrabalarıyla hasret gidermek için 28 Mayıs'ta Suriye'ye geçtiğini ifade etti. Husli, "Bütün akrabalarımızı ziyaret ettim. Orası çok güvenli ve huzurlu olmuş. Gece gündüz demeden orada dolaşabiliyoruz." dedi. Dönüşün ilk gününde yoğunluğun az olduğu gözleniren, dönüş yapan Suriyelilerin neden hala Türkiye'ye dönüş yaptıkları Türk kamuoyunda sorgulanıyor. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli
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