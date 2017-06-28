Suriyeliler yeniden dönüyor!

Essalame Gümrük Kapısı’nda giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle 100 kişilik gruplar halinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyeli Ali Ahmet, 3 yıl sonra ilk kez ülkesine gidebildiğini söyledi.

Verilen izin sayesinde Çobanbey’de yaşayan kızlarını ziyaret edebildiğini dile getiren Ahmet, "Köyümü ve akrabalarımı ziyaret ettim. Savaş nedeniyle çoğu yer yıkılmıştı ancak Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle güvenilir hale gelmiş birçok yer. Akrabalarımla bayramlaştım. Bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet el-Mustafa da terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesiyle rahat şekilde köyüne gidebildiğini belirterek, "Zalim DEAŞ gitti çok rahatladık artık. Üç senedir onların yüzünden gidemiyordum. Şimdi orada artık bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma saat 17.00'de tamamlanacak.

AA