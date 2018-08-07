Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, komite, yerinden edilen herkesin statüsünün belirlenmesi için gerekli önlemleri alacak ve farklı bölgelerde güvenlik ve temel hizmetleri sağlayarak bu kişilerin güvenli dönüşünü garanti altına alacak. Haberde ayrıca, komitenin 'bu kişilerin 2011'de başlayan savaş öncesinde yaptıkları işlere geri dönmesi ve normal bir hayat sürdürmelerinin sağlanması için gerekli adımları atabileceği' de belirtildi.
HABER MERKEZİ
Suriyelilerin geri dönmesi için Esad harekete geçti
Suriye devleti, 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç eden yaklaşık 5 milyon kişinin evlerine dönüşü için koordinasyon komitesi kurulmasını kabul etti
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, komite, yerinden edilen herkesin statüsünün belirlenmesi için gerekli önlemleri alacak ve farklı bölgelerde güvenlik ve temel hizmetleri sağlayarak bu kişilerin güvenli dönüşünü garanti altına alacak. Haberde ayrıca, komitenin 'bu kişilerin 2011'de başlayan savaş öncesinde yaptıkları işlere geri dönmesi ve normal bir hayat sürdürmelerinin sağlanması için gerekli adımları atabileceği' de belirtildi.