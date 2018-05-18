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Suriyelilerin yüzde 93'ü kazandığını yiyor!

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile İstanbul Medipol Üniversitesi ortaklığında hazırlanan 'Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi' raporu MÜSİAD Genel Merkez’de düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı

18 Mayıs 2018 Cuma 18:00
Suriyelilerin yüzde 93'ü kazandığını yiyor!

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile İstanbul Medipol Üniversitesi ortaklığında hazırlanan 'Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi' raporu MÜSİAD Genel Merkez’de düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporu yayına hazırlayan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Türk toplumunun Suriyelilerin ekonomiye katkılarına ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, sığınmacı konusunun siyaset üstü bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Suriyeli iş adamlarının bankalardan kredi kullanabilmek için Türk ortak bulmaları gerektiğini bildiren Özipek, "Bu ortaklar zaman zaman sorun da çıkarabiliyor. Oysa Suriyeli işadamlarının çoğu zaman Türk ortağa ihtiyaçları da yok. Bir de Suriyeli işadamlarının açtıkları şirketlerde yüzde 10 Suriyeli çalıştırma kotası var. Bu adil değil" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda Türkiye'de bulunan ve sayıları 3.5 milyonu aşan Suriyeli sığınmacılardan sadece kamplarda yaşayan 265 bininin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığına, geriye kalan 3.3 milyonluk sığınmacı kesiminin ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığına dikkat çekildi.

Suriyeli işadamlarının Türkiye'de 6 binden fazla şirket kurduğuna işaret edilen raporda, söz konusu işadamlarının Türkiye'ye 3.5 milyar dolarlık yatırım yaptıkları vurgulandı. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliUTESAV
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