Suriye’ye ihracat yüzde 247 arttı

Özellikle Suudi Arabistan ve Katar'a satışlarda ciddi artış var. Suriye'ye yaş meyve sebze ihracatı da aynı dönemde yüzde 247 arttı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatını artırmak için özellikle Körfez ülkeleri nezdinde gerçekleştirdiği çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Özellikle Suudi Arabistan pazarına yönelik yaş meyve sebze ihracatında ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Satıcı, "Katar'a yönelik yaş meyve sebze ihracatımız yükselişe geçti. Körfez ülkelerinde böyle bir tablo oluşurken, Ortadoğu ülkesi Suriye'de ise yaş meyve sebze ihracatının geleceği açısından sevindirici bir tablo yaşandı" ifadelerini kullandı. Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı istatistiklerine bakıldığında 1 Mayıs - 15 Haziran 2017 döneminde Suudi Arabistan'a 12 milyon 853 bin dolar değerinde yaş meyve sebze ihraç edildiği kaydeden Satıcı, son dönemin yaş meyve sebze ihracatında en sevindirici durumun Suriye pazarında yaşandığını vurguladı. Suriye'ye yaş meyve sebze ihracatının yüzde 247 arttığını ve ihracat tutarının 1 milyon 503 bin dolardan, 5 milyon 230 bin dolara yükseldi. HABER MERKEZİ