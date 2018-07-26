Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96266
ALTIN
189.797
DOLAR
4.8020
STERLİN
6.3157
EURO
5.6106

Susam borsasında kriz... Fiyatları Çin uçuruyor

Simitçiler, susam fiyatlarındaki hızlı yükselişten dert yanarken, İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, fiyatlardaki aşırı yükselişte döviz kurlarındaki tırmanışın ve Çin'in yüksek talebinin etkili olduğunu dile getirdi

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:10
Susam borsasında kriz... Fiyatları Çin uçuruyor

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği ile Galata Susam ve Tahin Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, susam fiyatlarındaki tırmanışın hammadde fiyatları ve kurlardaki yükselişten kaynaklandığını açıkladı.

Arz ve talepteki gelişmeler nedeniyle fiyatı değişkenlik gösteren susamın iç piyasada stoklarda bekletilmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Önel, “Zaten şu an üretim rekoltesi olarak düşük bir sezondayız. Hammadde ve kurlardaki yükselişin yanı sıra Çin’in yoğun talebi de dünya genelinde susam fiyatlarını tırmandırıyor” dedi.

Susamın da borsası var

Susamın bir ticari emtia olduğunu belirten İlker Önel, “Susamın da, altın, gümüş bakır, petrol gibi bir borsası olup günlük arz ve talebe göre fiyatları belirleniyor. Dünyada en fazla üretim 650 bin ton ile Çin'de yapılıyor. Bu ülkeyi Hindistan, Nijerya, Sudan ve Etiyopya izliyor. Çin başta olmak üzere en fazla tüketim Uzak Doğu’da zira yemeklerde de susam yağını tercih ediyorlar. Çin, ürettiği 650 bin tonun yanı sıra yine 650 bin ton da ithalat yapıyor. Dolayısıyla Çin’in yoğun talebi dünya genelinde susam fiyatlarını da etkiliyor” diye konuştu. 

Yerli üretim yetersiz

Türkiye’de ise Akdeniz kıyı şeridinde üretilen ve yıllık 15 bin ton civarında olan yerli üretimin, yıllık 120 bin ton civarındaki tüketimi karşılamadığına değinen İlker Önel, şunları söyledi: “Harran Ovası’ndan Manavgat, Fethiye kıyı şeridinde susam üretimi yapılmaktadır. Yıllık tüketimimiz ise 120 bin ton civarındadır. Ekmek ve simit olmak üzere unlu mamul ile tahinde kullanıldığı için 12 ay boyunca talep görüyor. Doğal olarak üretim yetersiz kalınca ithalat yoluna gidiliyor. Son dönemde susam fiyatlarındaki tırmanışta etkili olan en önemli faktör dolar TL kurundaki düşüş olmuştur.  Yılbaşından bu yana TL, dolar karşısında yüzde 25-27 oranında değer kaybettiği için fiyatlara en büyük etkiyi kurlar yapmıştır. Aralık ayında kilosu 9 TL civarında olan simitlik susam şu an 11.50-12 TL civarındadır."

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 26.07.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
Ilker önelİstanbulUzak DoğuÇinSusamSimit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ve yasalaştı... Bedelli askerlik başvuru tarihi ne zaman?
Ve yasalaştı... Bedelli askerlik başvuru tarihi ne zaman?
Alman istihbaratından PKK raporu!
Alman istihbaratından PKK raporu!
Orman yangınlarına dikkat
Orman yangınlarına dikkat
THY, KKTC'ye sefer sayısını artırıyor
THY, KKTC'ye sefer sayısını artırıyor
Dilenciler para babası çıktı
Dilenciler para babası çıktı
7 bina tedbir amacıyla mühürlendi
7 bina tedbir amacıyla mühürlendi
Brunson ev hapsine alındı
Brunson ev hapsine alındı
Erdoğan 'BRICS Artı' toplantısına katılacak
Erdoğan 'BRICS Artı' toplantısına katılacak
'Çılgın Proje'ye öyle bir madde eklendi ki!
'Çılgın Proje'ye öyle bir madde eklendi ki!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim