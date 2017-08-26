Süt üreticileri Fakıbaba’ya çıktı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulusal Süt Konseyi (USK) ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı’yı kabul etti. Çallı görüşmede, başta ihracat olmak üzere süt ve süt ürünleri sanayinin sorunlarını dile getirdi.

Bakan Fakıbaba’ya sektörün gündemindeki konular hakkında bilgiler veren USK Başkanı Harun Çallı, ihracatın artması için destekleme modellerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğini söyledi. Çallı, şunları kaydetti: “Mevcut sistemin ülkemiz çiftçisinin desteklenmesi yönünde oldukça pozitif etkileri olmuştur. Fakat uzun vadede süt gibi değerli bir ürünün süt tozu gibi katma değeri ve ihracat getirisi düşük bir şekilde pazarlanması nedeniyle, devletimizin zararı yıldan yıla artmaktadır. Halihazırdaki sistem nedeniyle üretilen sütün kalitesi giderek düşmekte, sanayicimiz kaliteli ve yeterli miktarda süt bulamamaktadır. Peynir, dondurma, UHT süt gibi ihracatımız için oldukça değerli kalemlerin üretiminin önü kesilmektedir. Modelin gözden geçirilerek sanayicimizin, ihracatımızın önünü açacak bir yeni bir destekleme modelinin kurulması en büyük arzumuzdur. Bu kapsamda acilen ESK tarafından alınan çiğ süt miktarı ve fiyatı yeniden değerlendirilmeli, mevcut süt tozu Dahilde İşleme Rejimi kapsamında satışa sunulmalıdır” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, USK Başkanı Harun Çallı ile görüşmesinde, genel olarak hayvancılığın özelde ise süt sektörünün önemine vurgu yaptı. Fakıbaba, süt ve süt ürünleri sektöründe yaşanan sorunların çözümü, özellikle ihracat konusunda sektörle birlikte çalışacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ