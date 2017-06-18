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Suud bildiğini okuyor

Suudi Arabistan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuğşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Kralı Selman bin Abdülaziz'e iletmesine rağmen Katar politikasından vazgeçmiyor

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Suud bildiğini okuyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar ile yaşanan diplomatik krizin çözümünün basit olduğunu ve bunun yolunun Doha yönetiminin "radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi" bırakmasından geçtiğini söyledi. Londra'da BBC'nin sorularını cevaplayan el Cubeyir, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz. Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" dedi. El Cubeyir, Katar'da "akıl, mantık ve aklıselimin galip gelmesini" ve kendileri için de faydalı olacak adımları atmaya başlamalarını umduğunu da sözlerine ekledi. 

Ziyaret olumlu ancak...
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Salman ile yaptığı toplantının da 'olumlu' geçtiğini belirtiliyor ancak Çavuşoğlu'nu takip eden iki TRT World muhabirinin 10 saat boyunca hareket halindeki araç içinde sorgulanması dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumartesi günü İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, krizin çözümü için doğrudan ya da dolaylı ilgili olduğunu düşündükleri herkesle görüştüklerini söyledi. Erdoğan, "Temennimiz bu meselenin bayrama kadar çözüm yoluna girmesidir. Tabii bizim Katarlı dostlarımıza yapılan haksızlığa karşı çıkmamız başka bir şeydir, bölgedeki diğer dostlarımızla ilişkilerimiz başka bir şeydir. Bunlar kesinlikle birbirinin alternatifi veya zıddı olan hususlar değildir" demişti.
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