Suud Kralı'na Erdoğan’ın mesajı ulaştı

Kral Selman bin Abdulaziz'in davetiyle ülkeye gelen Çavuşoğlu, Mekke'deki Safa Sarayı'nda Kral Selman ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi. Son derece faydalı bir görüşme olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bu görüşme ile sorun çözüldü mü? Hayır. Başka ülkeler de var. Çok karmaşık bir halde şu anda. Samimi bir şekilde düşüncelerimizi paylaşma fırsatı bulduk ama sonuçta iki taraf, iki ülke arasında, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere verdiği önemi de bugün vurguladı. Bundan sonraki süreçte de ilişkilerimizi daha fazla kuvvetlendireceğiz" diye konuştu.

Krizin başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bölgeye ziyaretlerin tarafları doğrudan dinlemek ve Türkiye'nin ne düşündüğünü ve yaptığını anlatmak için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Kral Selman, Katar ile ilgili düşüncelerini, neden bu adımı attıklarını anlattı. Biz de 'neticede bir sorun olabileceğini ancak bir taraftan bunu belgelendirmek, diğer taraftan da bu sorunu çözmek için Hadimul Harameyn Şerifeyn'in önemli bir rol oynaması gerektiğini' söyledik. Burada liderlik göstermesi gerektiğini söyledik. Şu anda bulunduğumuz şartları biraz yumuşatmakta fayda var."

Çavuşoğlu, Kral Selman'a iletilen mesaja dair, "Cumhurbaşkanımızın mesajı vardı, 'Suudi Arabistan Kralı Hadimul Harameyn Şerifeyn'e yakışır bir şekilde çözmesini bekliyoruz. Biz de katkı sağlamaya hazırız' demişti. O mesajı ilettik" ifadesini kullandı.