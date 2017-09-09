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Suud Kralı Selman tahtı bırakabilir

Kim olduğu bilinmeyen Suudi Arabistanlı twitter fenomeni müctehid, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı

Mehmet
Mehmet
09 Eylül 2017 Cumartesi 21:01
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Suud Kralı Selman tahtı bırakabilir

Müctehid adlı twitter kullanıcısı, Veliaht Muhammed Bin Selman'ın tahtı babasından devralmak için tüm hazırlıkları tamamladığını, Suudi Arabistan'ın yeni kralı olarak bugün-yarın ilan edileceğini, fakat bazı konularda yaşadığı tereddüt ve endişeden dolayı ilanı ertelediğini belirtti. İddiaya göre Muhammed Bin Selman'ın kral olduktan sonra veliaht olacak prensi de belirlemiş durumda. Müctehid, Suud hanedanının 4 kuşak torunlardan birini veliaht seçtiğini aktardı. Bin Selman'ın neden bu ismi seçtiğini ise daha sonra açıklayacağını belirtti. Suud hanedanından ve Suudi Arabistan'dan özel bilgiler paylaşan Müctehid isimli twitter hesabının kime ait olduğu bilinmiyor ancak Londra'da yaşayan Suud Hanedanı muhalifi iki prens tarafından hesabın yönetildiği üzerine duruluyor. HABER MERKEZİ
 

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