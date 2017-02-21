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Suud, Suriye'ye birlik gönderiyor

Alman basınına konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, IŞİD ile mücadele amacıyla ABD'nin yanında savaşmak için Suriye'ye özel birlikler göndermeye hazır olduklarını söyledi.

21 Şubat 2017 Salı 16:02
Suud, Suriye'ye birlik gönderiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte IŞİD'le mücadele amacıyla Suriye'ye askeri birlikler göndermeye hazır olduklarını söyledi. El Cubeyr, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri özel birlikleri ile ABD'nin yanında yer almaya hazır olduğunu beyan etmiştir, ayrıca İslam koalisyonundan bazı ülkeler de terörizm ve radikalizm ile mücadeleye birlik göndermeye hazırdır" şeklinde konuştu.

Suudi Dışişleri Bakanı El Cubeyr, planın mahiyetini ve nasıl uygulanabileceğini ABD ile istişare ettiklerini belirtti.

Planın yakında hazır olmasını beklediklerini dile getiren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı mülakatında, "öncelikli amacın IŞİD'in denetimindeki toprakları geri almak, ama aynı zamanda kurtarılan bölgelerin Hizbullah, İran ya da Şam yönetiminin kontrolüne geçmesini önlemek olması gerektiğini" söyledi.

El Cubeyr, IŞİD'den arındırılacak bölgelerin muhaliflerin denetimine verilmesini tercih ettiklerine işaret etti.

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