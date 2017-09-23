Suud ve İsrail gizli müttefik

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler göründüğünden çok daha derinlere uzanıyor. Pekçok noktada paralel politika takip eden Suud ile İsrail, Katar krizinde de aynı çizgiye sahip. Suudi Arabistan ile İsrail'in henüz alenen olmasa bile perde arkasında işbirliği yapması Batıda 'başarı' olarak lanse ediliyor.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suudi Arabistanlı zenginlerin tedavi için gizlice İsrail'e gittiklerini yazdı. Fisk, zengin Suudi vatandaşlarının hasta oldukları zaman özel jetlerine binip gizlice İsrail'e giderek, burada lüks hastanelerde tedavi olduklarını iddia etti.

İsrail ve Suudi Arabistan jetlerinin uçuşa geçtiklerinde de, "Sünnilerden ziyade Şiileri bombalamaya gittiklerinden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullanan Robert Fisk'e göre, Suudi Arabistan ile İsrail, Şii Müslümanlara düşmanlık konusunda da aynı paralelde.

'Suud artık gizleme gereği duymuyor'

Başında Julian Assange'ın bulunduğu, hükümetlerin ve diğer organizasyonların gizli belgelerini ifşa eden İsveç merkezli Wikileaks internet sitesi de Suudi Arabistan ile İsrail ilişkilerinin çok eskilere dayandığını ortaya koyan çok sayıda belge paylaştı.

Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesiyle ilgili çok gizli olarak tasnif edilmiş yeni bilgiler yayınlayan Wikileaks'a göre Suudi Arabistan, yıllardır İsrail’le gizli ilişkiler kurmasına rağmen bunu yakın zamana kadar çok sıkı bir şekilde gizledi.

Halkın tepkisinden çekinen Suudiler, bu sırrın gün yüzü görmemesi için büyük gayret sarfetti. Ancak son dönemde Suudilerin bunu saklama ihtiyacı hissetmediği görülüyor. Nitekim Wikileaks’in internet sitesinde yayınladığı belgeler, Suudi Arabistan’la İsrail arasındaki ilişkilerin, Suudilerin Arap Barış Planı’nı gündeme getirdiği ve Arap Birliği’nde planın kabul edildiği tarih olan 2002 yılına kadar gittiğini gösteriyor.

'Düşman değil, müttefik'

Ancak Suud’daki etkili isimlerin İsrail’in Suudi Arabistan’ın düşmanları listesinde olmadığını ve hatta tersine onun gayrı resmi müttefik olduğunu açıkça ifade etmeye başlamaları 2006 yılına rastlıyor.

Wikileaks’in yayınladığı belgelere göre iki ülke arasındaki yakınlaşma çabaları ve görüşmeler bu tarihten beri devam ediyor.

Wikileaks’in 2015 yılında yayınladığı belgelerde, Suudi Arabistan'dan onlarca öğrencinin İsrail’in Washington Elçiliğini ziyaret ettiği ve diplomatlar ile birlikte resimler çektirdiği ifşa edilmişti. 2016 yılında da, bazı üst düzey Suudilerin İsrailli askerlerle önemli müzakereler yürüttüğü medyaya yansımıştı.

Bu görüşmeler ortaya çıkınca İsrail eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Uzi Arad, iki ülke arasında hızla yükselen işbirliğine dikkat çekerek "İran'ın politikalarına yönelik endişeyi beraber taşıyoruz" demişti.

2012 yılında ise Suudi Arabistan Ordu Komutanlarından General Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, ABD'ye yayınlanan bir dergiye yazdığı makalede, "Riyad ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hepimizin ihtiyacı var" demişti.

Panama Belgeleri,

2016 yılında ortaya çıkan "Panama Belgeleri" olarak bilinen Panama menşeili Mossack Fonseca adlı kurum tarafından 214 binden çok off-shore kurum için düzenlenmiş olan 11.5 milyon gizli belgelerde ise Suudi Arabistan Kralı Salman'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seçim kampanyası yürütmesi için 80 milyon dolar verdiği ortaya çıkmıştı.