Suudi Arabistan'a katliam tazminatı

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan bildiride; 'Amerika, İngiltere ve Fransa en kısa sürede Arabistan'a silah satışını durdurmalıdır; Amerika 2015 Mart ayından bu yana Suudi koalisyon güçlerini doğrudan destekleyerek Yemen'e yönelik savaşta taraflardan biri oldu' ifadeleri kullanıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca Yemen'deki savaşta ülkelerinin rolü bulunan BAE ve Arabistanlı yetkilileri Yemen'deki cinayetlerin sorumlusu olarak tanımladı.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te kurduğu koalisyon kapsamında, Yemen'in devrik lideri Mensur Hadi'yi tekrar iktidara taşımak amacıyla ve bazı Arap ülkelerinin ve Amerika'nın yeşil ışık yakmasıyla bu fakir Arap ülkesine yönelik kapsamlı bir müdahale başlattı. Arabistan'ın Yemen'e yönelik müdahalesinde bugüne kadar yaklaşık 14 bin Yemenli hayatını kaybetti ve ülke harabeye döndü. Suudi koalisyon saldırılarında yolları, su kaynaklarını, hastaneleri, halkı taşıyan otobüsleri ve sivilleri de hedef aldı.

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