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Suudi Arabistan'ı İsrail koruyacak

Mart 2015'ten beri Yemen'e saldıran ve misilleme olarak Yemen ordu ve halk güçlerinin fırlattığı füzeleri Amerikan yapımı Patriotlar kullanarak engelleyemeyen Suudi Arabistan, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemleri satın almak için girişimde bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:14
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Suudi Arabistan'ı İsrail koruyacak

Yaklaşık 3 yıldır Yemen'e saldıran ve misilleme olarak Yemen ordu ve halk güçlerinin fırlattığı füzeleri engelleyemeyen Suudi Arabistan Amerikan yapımı Patriotlardan tam verim alamadığına dair yorumları haklı çıkaran bir adım attı.

Riyad'ın İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemleri satın almak istediği iddia edildi. Bu bağlamda, İsviçre gazetesi Basler Zeitung, Yemen'deki Şii Husilerin füze saldırılarını durdurmak isteyen Suudi hükümetinin, İsrail'den hava savunma sistemi satın almak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Suudi başkenti Riyad'daki önde gelen bir Avrupalı silah satıcısını kaynak gösteren Basler Zeitung'a göre, Suudi hükümeti, Demir Kubbe'nin yanısıra tankları hedef alan füzeleri etkisiz hale getiren Trophy Etkin Koruma Sistemi ile de ilgileniyor.

Rafael ile Elta firmasının ortaklığında geliştirilen Trophy'den 'silah teknolojisinde bir mihenk taşı' diye söz ediliyor.

 Yemen güçlerinin son iki ayda Riyad'a, ana havaalanına ve kraliyet sarayına füze fırlatırken Suudiler bunları hava savunma sistemleriyle imha ettiklerini açıkladı. Ancak sosyal medyada Suudi başkentinde havadan füze düşerken panik yaşandığına dair videolar paylaşıldı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanİsrailNetanyahuSelman
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