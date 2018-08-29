Suudi Kralı'nın damadı da süper savurgan

Suudi Arabistan Kralı'nın damadı Türkiye'de 14 adet ultra lüks, altın işlemeli VIP limuzin minibüs dizayn ettirdi. Dizaynı Ertex Otomotiv gerçekleştirdi. Araçların her birinin tasarımı ve yapımı ortalama 2 ay sürerken, araç başına maliyetin ise ortalama 180 bin Euro olduğu açıklandı.

Lüksün sınırlarını zorlayan VIP limuzin minibüslerde dikkat çeken detayların başında ise altın işlemeler ile birlikte ev ve ofis konforunu aratmayan özellikler geliyor. Araçlar içindeki altın işlemelerde kullanılan saf altın ipliklerin, Suudi Arabistan’dan özel olarak getirildiği kaydedildi. Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Öncülük ettiğimiz bu sektörde yüzde 100 yerli, el yapımı tasarımlarımızla kısa sürede ‘dünya markası’ haline geldik.

Araçların içinde mutfaktan tuvalet ve lavaboya; masaj yapan ve özel iklimlendirme seçeneği ile ayak dinlendirme özelliklerine sahip koltuklardan özel çalışma alanlarına; yüksek kaliteli ses sisteminden çay-kahve makinelerine; buzdolabından mücevherlik, çelik kasa, tablet, televizyon ve özel ışıklandırma sistemine kadar birçok donanım bulunuyor. Avrupa ülkelerindeki müşterilerimiz ise daha çok Business Edition modelimize ilgi gösteriyor.

Bu modelde keskin hatlar bulunmuyor. Tamamen bizim tasarladığımız sade görünümlü ve fonksiyonel özelliklere sahip bir araç sınıfı" açıklamasında bulundu. HABER MERKEZİ

