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‘Taksici masum değildi’

Van Valiliğince, Erciş ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen Ceylan'ın, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi masum bir taksici değil, PKK/KCK terör örgütüne yardım yapan örgüt mensubu olduğu açıklandı

01 Ekim 2017 Pazar 17:36
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‘Taksici masum değildi’

Van Valiliğinden, Erciş ilçesinde etkisiz hale getirilen iki PKK'lı teröristten birinin taksici olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 28 Eylül'de Erciş'te etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin PKK/KCK'yla ilgisi bulunmayan taksici olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, PKK/KCK'nın sözde Aladağlar grubuna mensup bir grup teröristin, terör eylemi için ilçe merkezine geldikleri duyumu üzerine gerekli önlemler alınarak yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu ticari taksinin, güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarıyla karşılaşınca geri manevra yaparak uzaklaşmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu arada güvenlik kuvvetlerimiz tarafından şahısların aracı durdurarak, araçtan çıkmalarına yönelik anons yapılmış ancak araçtaki silahlı kişiler inerek kaçmaya çalışmış, aracı süren kişi ile iki kişi polise ateş açmıştır.

Yaşanan kısa süreli çatışma neticesinde araçtan inen 4 kişiden silahla mukavemet eden iki terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde etkisiz hale getirilen kişilerin Önder Polat ve Zafer Ceylan isimli terör örgütü mensupları oldukları anlaşılmıştır.

Yine, taksici olduğu iddia edilen araç sürücüsü Zafer Ceylan'ın kırsalla şehir merkezi arasında irtibat sağlayan, teröristlere yardım eden ve onların ulaşımlarını sağlayan örgüt mensubu olduğu da tespit edilmiştir.

Ayrıca, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Zafer Ceylan'ın sağ elinde dolu vaziyette bir tabanca, sol elinde ise pimi çekilmemiş el bombası olduğu da tevsik edilmiştir." Açıklamada, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Ceylan'ın bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi masum bir taksici olmadığı vurgulandı. AA

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