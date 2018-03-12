Taksiciler Uber’e karşı toplandı

Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın duruşması öncesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde tepki için bir araya geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın çağrısı üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksicilere, ticari taksi rengini andıran sarı şapkalar dağıtıldı. Türk bayrağı ile "hırsız Uber" ve "küresel hırsıza hayır" yazılı dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi.

‘Taksi esnafı vergi ödüyor’

Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, esnaf odası olarak yalnızca üyelerinin değil, vatandaşların haklarını ve güvenliklerini korumak amacıyla Türkiye'de mevcut hukuk düzeninin ardından dolanmak suretiyle faaliyette bulunan Amerikan şirketi Uber'e karşı hukuki mücadele içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirten Aksu, "Taksi esnafının yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadele herkesin malumudur. Uber'in faaliyetleri, korsan taşımacılığın bir diğer görünüşüdür. Ancak ülkemize verdiği zarar dahil olmak üzere tüm sonuçları aynıdır. Bu durum sadece taksici esnafının değil, ülke menfaatini gözeten tüm kesimlerin kaygısı olmalıdır." dedi.

‘Turizm işletme belgeleri amacına aykırı kullanılıyor’

Turizm işletme belgelerinin, yabancı menşeli şirketlere ait web/cep uygulamaları aracılığıyla taksicilik faaliyeti niteliğindeki hizmetlerde amacına aykırı olarak kullandırıldığını ve il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde acenteler aleyhine tutanak düzenlenip idari para cezası yazıldığını öne süren Aksu, şunları kaydetti:

"Turizm işletme belgelerinin, seyahat acentesi olmayan kişi ve kuruluşlara kiralanması veya devredilmesi yasaktır. Uber, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde halihazırda apaçık taksi taşımacılığı yapmaktadır. Oysa bu taşımacılığı yapmasına imkan veren hiçbir izin, yetki belgesi ve lisansa sahip değildir."

‘Korsan taşımacılıktan farkı yok’

Sürdürülen hukuksuzluk ve uğranılan zarar karşısında söz konusu şirket faaliyetlerinin engellenmesine yönelik mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini aktaran Aksu, "Farklı bir alanda faaliyette bulunmak üzere başvuru yaparak, D2 yetki belgesi ile yetkilendirilmişken, yasaların ardından dolanmak suretiyle taksi taşımacılığı yapmanın korsan taşımacılıktan hiçbir farkı yoktur. Ticari taksiler sınırlı adettedir. Ticari taksi plakası taşımayan araçlarla taksi taşımacılığı yapmak korsan taşımacılıktır." ifadesini kullandı.

‘Uber’i kullanmayın’

Uber'in taşımacılık sektörüne verdiği zararın yanı sıra ülkeyi vergi gelirinden de mahrum bıraktığını, kurduğu sistemle hukuk düzeni ve vatandaşların güvenliğinin hiçe sayıldığını anlatan Aksu, "Esnaf odası olarak haklarımızı gasbedenlere karşı mücadelemiz devam edecektir. Halkımızdan şunu rica ediyoruz; dünyanın birçok kentinde faaliyet gösteren Amerikan menşeli korsan ulaşım sistemi Uber'i kullanmayın." diye konuştu.

Duruşma 4 Haziran’a ertelendi

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı.

Davanın dünkü duruşmasında söz alan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin değiştiğini belirterek, Uber ile ilgili tedbir alınmasını ve uygulamaya erişimin engellenmesini talep etti. Bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı, 4 Haziran'a erteledi. AA