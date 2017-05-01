Taksim'e geçit verilmedi

HABER: ERSAN İLTER





1 Mayıs kutlamalarının Taksim ’de yapılmasına izin verilmemesine rağmen Taksim’e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahale etti. Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen yaklaşık 30 kişilik grup, polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'na gelen Halkın Kurtuluş Partisi'ne üye yaklaşık 30 kişilik grup Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri Beşiktaş Meydanı'nda grubun önünü kesti. Grup üyeleri polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen yürüyüşte ısrar etti. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Grup üyeleri tek tek gözaltına alınırken, bazıları direnince arbede yaşandı. Gözaltına alınan şahıslar daha sonra çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Polis, Bakırköy’de havaya ateş açtı

DİSK ve KESK tarafından 1 Mayıs kutlama meydanı olarak seçilen Bakırköy'de ise arama noktasında üzerini aratmayan ve yasa dışı örgüt pankartları taşıyan kişileri polis gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grubun diğer üyeleri bariyerleri yıkmaya çalışınca polis havaya ateş açtı.

Bakırköy'de arama noktasında üzerini aratmak istemeyen ve yasa dışı örgüt pankartları taşıyan bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından polis ekipleri bazı grup üyelerini gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grup üyeleri bariyerleri yıkmaya çalıştı. Polis ise havaya ateş açarak grubu bariyerlerden uzaklaştırdı. Ardından polis ekipleri bariyerlerin açılan kısımlarını kapatarak durumu kontrol altına aldı.

Şişli’de boyalı mermi kullanıldı

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen başka bir gruba da polis müdahale etti. Şişli Esentepe Büyükdere Caddesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Taksim'e yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, grubu önce uyardı. Ancak yürüyüşte ısrar eden göstericiler polisin uyarılarına aldırmadı. Bunun üzerine polis ekipleri göstericilere boyalı mermilerle müdahale etti. Ara sokaklara kaçan eylemcilerle polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Talimhane Caddesin'de toplanan bir grup da Taksim Meydanı'na yürümek istedi. “Taksim Meydan kapatılamaz” şeklinde slogan atan grup polisin tüm uyarılarına rağmen yürümeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Öte yandan Taksim'de konaklayan turistler zor anlar yaşadı. Otellerine gitmeye çalışan turistler ellerindeki bavullarıyla bariyerlerin arasında kaldı. Çevrede bulunan polislerin yardımıyla otellerine ulaşmaya çalışan turistlerin zor anları kameralara yansıdı.

Başkent'te yoğun güvenlik önlemleri alındı

Başkent’te çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs kutlama adresi Kolej Meydanı'ydı. Başkent’te Kolej Meydanı'nda DİSK, KESK gibi konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları öncesi polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kolej Meydanı'na çıkan yollar kamyon ve TOMA’larla kesilerek araç trafiğine kapatılırken, giriş noktalarına x-ray cihazları kuruldu. Dikimevi’nden Kolej Meydanı'na kadar olan güzergah bariyerlerle kapatıldı. Köpeklerle miting alanında ve yakın bölgelerde aramalar yapıldı. Polisler vatandaşları ve çantalarını didik didik arayarak meydana aldı.

Ankara Garı’nda anma töreni

Diğer yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde anma töreni düzenlendi. Etkinliğe DİSK, KESK, TMMOB ile Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri katıldı. Etkinliğe saygı duruşunda bulunulması ile başlayan grup, "10 Ekim’i unutma, unutturma" sloganları attı. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakarak Ankara Garı önünden ayrıldı.

Hak-İş 1 Mayıs'ı Erzurum'da kutladı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Hak-İş Genel Başkanı Arslan "Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz. Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün" dedi.

Taksim esnafı top oynadı