vrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslar için Türkiye'de bulunan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili sözlerini değerlendiren Çelik, şunları kaydetti: "Bu talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir: AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB'de nasıl karar alınacağı, kurumların nasıl çalıştığı ilkelerle belirlenmiştir. Prosedür bellidir. Maalesef bu tip durumlar son derece sakıncalı. AB'nin kredibilitesine dönük de zaaf oluşturacak birtakım açıklamalar anlamına geliyor." AB'de kimin güç sahibi, kimin patron olduğu yönündeki tartışmalarla birliği zayıflatmaya yönelik tartışmalara bu şekilde koz vermemek gerektiğini belirten Çelik, "AB kurumları ilkelere göre hareket etmelidir, prosedürleri ilkeli şekilde sürdürmelidir" diye konuştu. Çelik, şöyle devam etti: "Türkiye, AB içindeki çeşitli ülkelerle ikili sorunlar yaşayabilir. Bu ikili sorunların Türkiye-AB sorunu haline getirilmemesi gerekir. Eğer öyle olursa AB bir siyasi birlik olmaktan çıkar, bir federal birlik olur. Her halükarda bu ülkeler arasında haklı ya da haksız olsa da bir iş birliği söz konusu olacaksa o zaman bu, meseleyi başka bir meseleye dönüştürür, birliğin genetiğinde değişime, dönüşüme yol açar, son derece zararlı olur. Bu mesele Almanya ile Türkiye arasında son zamanlarda yükselen gerilimle ilgili bir meseledir. Almanya'nın bunu bir AB meselesi haline getirmesine AB kurumlarının izin vermemesi gerekir. O zaman Avrupa Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun yerine birtakım güçlü AB ülkelerinin başbakanları ya da hükümetleri karar almış olur ki bu da AB'nin temel mekanizmalarına aykırı bir durum ortaya çıkarır."

Adil Öksüz notası

Çelik, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberleri üzerine Almanya'ya nota vermesi nedeniyle mi gerildiği yönündeki soruya, bunun gelinen son nokta olduğunu, referandum sürecinde kendi arkadaşlarının da Avrupa'daki Türkler ile buluşturulmadığını ve daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla bağlanmasının engellendiğini hatırlatarak buna karşın Kandil'deki terör örgütü başının konferansla katılabildiği yanıtını verdi. Cumhurbaşkanın Almanya'ya terör örgütleriyle ilgili binlerce dosya verdiğinin altını çizen Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün ileri gelenlerinin Almanya'da saklandığının çok açık olduğunu bildirdi. Çelik, "Adil Öksüz meselesi çok açık. Biz Almanya ile dost bir ülkeyiz, müttefikiz. Tarihsel bir derinliğe sahip ilişkilerimiz. Tarihsel derinliğe ve bugünkü iş birliğimizin kapasitesine uygun bir tavır bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz." ifadesini kullandı. Çelik, insanların öldürülmesinde sorumluluğu olan ve Türk güvenlik makamlarınca aranan birinin, bir dost tarafından himaye ediliyor olmasının son derece üzücü ve yadırgatıcı olduğunun altını çizdi.AA