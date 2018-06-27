'Tam puan'ın sırrı kitap okumada

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Çok kitap okuyan sınavlarda yüksek puan alır. Bu gerçek, Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınavda (LGS) 500 tam puan alan öğrencilerin ifadelerinde de hayat buluyor. 2 Haziran'da gerçekleştirilen ve özellikle matematik soruları aşırı zor olan sınavda Türkiye çapında 18 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Kütahya'da Dumlupınar Koleji öğrencisi Elif Taş, "Aşırı derecede kitap okuyorum.

Piyasada kitap çok pahalı olduğu için kitap kiralıyordum. Başarı çalışarak yakalanır. Bunun başka bir alternatifi yok. Düzenli ve azimli çalışmak gerekiyor" dedi. Matematik öğretmeni anne Ümit Taş da yaşadıkları sevinci dile getirerek, "Çok büyük bir gurur yaşadık. Kızımız hep planlı ve programlı olarak çalışıyordu" dedi.

Sorular uzun, okumak şart

Ordulu Akbel Aydın da kitap okumanın sınavlarda büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Adaylar kitap da okusunlar. Çünkü sorular çok uzun. Özellikle fende bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler" değerlendirmesinde bulundu. Anne Serap Vural Aydın da Fen Bilgisi öğretmeni olduğunu belirterek, "Çok kitap okumasından kaynaklanan çok hızlı okuma özelliği var. Sınava girecek olan diğer öğrencilerimize tavsiyem, ilkokul birinci sınıftan başlayarak kitap okusunlar. Çünkü kitap okudukları zaman hem okuma hızlarını arttırmış oluyorlar hem de daha farklı bakış açıları gösteriyorlar.

Akbel'in sınavda ful çekmesinin sebebi aslında ders çalışması değil, fazla miktarda kitap okumasından kaynaklanıyor" ifadesini kullandı. Konya'da 500 tam puan alan Mehmet Faruk Köylü, kitap okumanın yanı sıra etkili ve verimli çalışarak başarıya ulaştığını söyledi. Konya'dan Emir Eren de, çok çalışmadığını ancak düzenli ve prensipli hareket ettiğini söyledi.

Tam puanlı tek imam-hatipli

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan tek imam hatip ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, başarını düzenli ders çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kargı, "Asla ders çalışmayı bırakmadım, başarımı buna borçluyum" dedi.

