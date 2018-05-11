TANAP 12 Haziran'da açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesinin 12 Haziran günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Bursa'da düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Albayrak "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" dedi. Kısa adı TANAP olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin açılışı için tarih veren Bakan Albayrak, "TANAP'ı 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz" dedi.

Avrupa'nın Nabucco projesini yıllarca konuştuğu halde bir adım yol alamadığını anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye-Azerbaycan iş birliğiyle bu güçlü yatırım artık hayata geçiyor. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik ve işte vizyon. Türkiye, bu üçünü sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol modelliği olan ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah 12 Haziran'da tüm paydaşlarımızın katılımıyla hayata geçecek. İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç dönemi olacak çünkü bizim enerjide, sadece enerjide değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikaye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor. Daha çok gideceğimiz yol var.

Yıl sonunda Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlıyor. Rüzgar türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede o da türbinleri üretmeye başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz'de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajlarımız başlıyor. Off-shore (deniz üstü) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor. Sadece rüzgar türbini, güneş paneli değil depolama, batarya teknolojilerinde de Türkiye Ar-Ge anlamında da ilerliyor. Ülkemizi enerji teknolojilerinin bölgesel olduğu kadar bir noktada küresel bir üs haline getirmek, ülkemizin enerji bağımlılığını minimuma indirmek için, daha kaliteli enerji sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." AA