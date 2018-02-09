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Tanklarımıza çelik kalkan

ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlattı.

09 Şubat 2018 Cuma 15:46
Tanklarımıza çelik kalkan

Altay tankı için, yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri belirleyerek havada imha edecek AKKOR üzerinde çalışan ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlattı.

ASELSAN tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan sistemin prototip üretimi için Kasım 2015'te Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzalandı. Özgün geliştirilecek AKKOR, 360 derecelik tam koruma kalkanı oluşturacak.

 AKKOR, yüksek teknoloji radarıyla üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılama kabiliyetine sahip olacak. Fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak bunu etkisiz hale getirecek.

AKKOR sistemi, mühimmatın üzerindeki akıllı sensörle dünyadaki benzerlerinden farklılaşıyor. Mini bir radar gibi çalışan sensör, yaklaşan roket/füze ile savunma mühimmatının en yakın olduğu zamanda patlamayı gerçekleştirerek tehdidi yok edebiliyor.

PULAT ise sahip olduğu yüksek teknoloji radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit edecek, ardından "fiziksel imha" yeteneğiyle tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden etkisiz hale getirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TankAselsan
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