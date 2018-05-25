Tapuda sıra beklemeye son

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapuda randevu alırken ve işlem sırasında uzun süren beklemelerinin önüne geçecek "Türkiye Tapu" adlı yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli kendilerini yenilediklerini bildirdi. Bu kapsamda personele yönelik hizmet içi eğitimler verdiklerini dile getiren Adlı, vatandaşların sıra beklemeden hızlı işlem yapabilmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını anlattı.

"Türkiye Tapu" adlı projenin altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Adlı, şöyle konuştu: "Önümüzdeki 2-3 yılın sonunda biz artık Türkiye'nin neresinden başvurursa vursun vatandaşın işlemini bekletmeden yapmak için memur bazlı değil, sistem bazlı bir çalışma yapacağız. Bu sistemde vatandaşın işlemi Türkiye'nin neresinde olursa olsun, boş bulunan memur kimse direkt o memura havale edilecek.

Yani vatandaş Ankara'dan dahi başvursa Hakkari'deki memurun elinde iş yoksa Hakkari'deki memura işlem gidecek. O memur hemen işlemin gereğini yapıp Ankara'ya gönderecek. Dolayısıyla vatandaşın beklemesi diye bir şey söz konusu olmayacak." AA