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'Tapulu arazim' deyip yolu trafiğe kapattı

Bayburt'ta istimlakı yapılan tapulu arazisinin parasının ödenmediğini ileri süren kişi, karayolunu kısa süreli trafiğe kapattı

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'Tapulu arazim' deyip yolu trafiğe kapattı
Bayburt-Erzurum-Gümüşhane karayolunu üzerindeki Hastane kavşağına gelen Ensar Küçük, yol ve kavşağın bulunduğu alanın tapulu arazisi olduğunu gerekçe göstererek, tomrukları yolun ortasına bırakıp ulaşımı engelledi.
Küçük'ün yolu ulaşıma kapatması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tomrukları alarak kısa süreliğine kapanan yolu yeniden trafiğe açtı.
Yolu kapatan Küçük, polis ekiplerine karayolu ve kavşağın tapulu arazisi olduğunu belirterek, karayolları yetkililerinin olay yerine çağrılmasını istedi. Küçük, gelen yetkiliye trafiğe kapattığı alanın kendi tapulu arazisi olup olmadığını sordu. Küçük ile bir süre daha konuşan ekipler, tomrukları yolun kenarına taşıdı. Ekipler, daha sonra Küçük'ü de alarak emniyete gitti. AA

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