Tarihte ilk kez! Türkiye-ABD kapışması kapıda

Amerikan New York Times gazetesinin muhabiri, ABD birliklerinin de bulunduğu ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı genişleteceğini söylediği Münbic'e giderek bir izlenim yazısı kaleme aldı.

Muhabire göre Münbic'teki PYD/YPG yapılanması, ABD'nin desteğinin süreceğine güveniyor.

New York Times muhabiri bölgedeki durumu şöyle yansıttı: "Suriye'de ABD destekli silahlı PYD/YPG ile Türkiye destekli ÖSO arasındaki cephe hattı, Münbic'in 13 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Arazi boş. Yeni dikilmiş zeytinlikler ve her birkaç yüz metreye kurulmuş üstü kapalı mevziler var.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Suriye'deki silahlı Kürt varlığını ortadan kaldırma emri verirse, Türk güçlerinin geçeceği yerler burası: Sayur Çayı Vadisi. Ancak aynı zamanda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye bırakmayacağını söylediği hat da burası…

İki NATO müttefikinin çatışmaya girme ihtimali daha önce yaşanmış bir şey değil. Ancak ABD ve Türkiye arasında yıllardır giderek kötüleşen ilişkilerin o noktaya gelmesi akla gelmeyecek bir gelişme de değil.

Eğer Türkiye, Münbic'deki Kürt güçlerine ve müttefiklerine yönelik operasyon başlatırsa ve ABD de buna cevap verirse, NATO üzerinde oluşacak baskı son derece ciddi olacak. Bu cephenin PYD/YPG komutanı Münbic Askeri Konseyi'nden Şiar Gerde. Bulunduğu noktanın ne kadar kritik olduğunun farkında…

Gerde, siyasi anlamda Amerikalıların arkalarında durduğunu düşünüyor. Münbic Askeri Konseyi, büyük ölçüde PYD/YPG'li Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin çizgisinde. Her ne kadar Konsey militanlarının büyük kısmı Arap olsa da komutanlar Gerde gibi Kürt.

İstihbarat desteği de ABD'den

Gerde, bir Samsung tablet bilgisayar çıkarıp internetten askeri haritaları inceliyor; Türkiye'deki bir GSM operatörünün sağladığı güçlü sinyal sayesinde.

Birçok Kürt militan gibi Gerde'nin de resmi bir rütbesi yok. Kuzeydoğuyu işaret edip beyaz toprak yapıları gösteriyor. O bölgenin Türk üssü olduğunu söylüyor. Türk askerinin bölgeye artık topçu atışı yapmadığını da belirten Gerde, top mermilerinin kraterler açtığını, yakındaki ABD askerlerinin de gelip bu kraterleri hızlıca görüntülediğini anlattı.

Top mermilerinin ABD ve Türkiye arasında bu bölge için sağlanan ateşkesin ihlali olacağını da hatırlattı. Münbic'deki ateşkes yaklaşık bir yıldır ciddi ihlaller olmaksızın sürüyor. Gerde, 'Amerikalılar buraya çok gelir' diyor ve ekliyor: 'Onlara güvenebileceğimizi biliyoruz. Bize söz verdiler.' Bir anda görünmeyen bir insansız hava aracının motor sesleri duyuluyor ve herkes kafasını gökyüzüne çeviriyor.

Gerde, 'Amerikalılar' diyor. Ardından Gerde'nin telsizine bir uyarı geliyor: Türklerin insansız hava araçları bulunduğumuz noktaya yaklaşıyor. Çok geçmeden bir çift İHA motorunun sesini duymaya başlıyoruz."

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