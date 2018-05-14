Tarım arazilerini sel vurdu

Şanlıurfa’nın Bozova ve Hilvan ilçelerinde sel suları adeta nehir gibi akarak, büyük zarara neden oldu. Şanlıurfa’nın Bozova ve Hilvan ilçelerinde etkili olan yağmurun ardından meydana gelen sel, adeta nehir oluşturdu. Bozova’ya bağlı Akmağara kırsal Mahallesi ile Hilvan’a bağlı Çat kırsal Mahallesi'ni vuran sel suları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dev bir nehir gibi akan sular, okulun oyun grubunu yutarken mahalleyi ise ikiye ayırdı.

Tarım arazilerini de vuran sel sularının ekinlere büyük zarar verdiği belirtildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle birçok evi su basarken, ilçede milyonlarca lira harcanan alt yapı yetersiz kaldı.

Öğle saatlerinde aniden bastıran ve bir saat devam eden sağanak yağış nedeniyle, birçok mahallede bodrum katları ve iş yerleri su altında kaldı. İlçenin Ayvanat Mahallesi'nde İbrahim K.’ye ait bodrum katını da şiddetli yağış nedeniyle su bastı.

Dairede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öğle saatlerinde evini su bastığını ve yetkililerden yardım istediği halde kimsenin yardıma gelmediğini iddia eden ev sahibi, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İlçede birçok cadde ve sokak gölete dönerken, vatandaşlar milyonlarca lira harcanan altyapının yetersiz kalmasına tepki gösterdi. HABER MERKEZİ

