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Tarım işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlamak için Hatay'da tarlalarda ve meyve bahçelerinde çalışan Suriyeli tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için ter döküyor

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:26
Tarım işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlamak için Hatay'da tarlalarda ve meyve bahçelerinde çalışan Suriyeli tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için ter döküyor. Çocuklarıyla birlikte Kırıkhan ilçesinden kayısı hasadı için Hassa'ya gelen Suriyeli tarım işçileri, oruçlu olmalarına rağmen bunaltıcı sıcak havada günlük 40 liralık yevmiyeye için 10 saat boyunca güneşin altında emek harcıyor.

Suriye'nin Hama kentinden 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki Hıtem Kuvvas, Ramazan ayında sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Çalışmaya mecburuz, ekmek parası. Çocuklarımın dördü Suriye'de. Diğeri benimle birlikte burada sıcak havaya rağmen çalışıyor.

Eğer burada çalışmazsak aç kalacağız. Mecburen ailemize ekmek götürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TarımIşçi
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