Tarımı zayıf ülkeler sömürülür

YENİ MESAJ/BURSA

Prof. Dr. Ata Selçuk, Bursa'da düzenlenen 10. Milli Ekonomi Modeli (MEM) Kongresi'nde yaptığı sunumda, karnı doymayan bir topluluğun bir arada yaşamasının mümkün olmadığını ifade ederek, tarım ve hayvancıılığın önemine işaret etti.

Selçuk, tebliğinde özetle şunları söyledi:

• Küresel ekonomi palavraları, tamamen sömürü düzeninin bir oyalamasından başka bir şey değildir. Kendi kaynaklarının yetersizliğine inandırılmış ülkeler, teknolojik gelişmiş, askeri güce sahip, ülkelerin basit taktiklerine uyarak kandırılmışlar ve borçlandırılmışlardır.

• Tarım insanlık tarihinin, başından beri en stratejik ve vazgeçilmez konudur. Devlet olmanın gereğidir. Milli Ekonomi Modeli (MEM) ve Milli Devlet/Sosyal Devlet adlı eserin 801-810 arası sayfalarında tarımın insan hayatındaki tarihsel önemi ibretli şekilde anlatılmıştır. Tarım kesiminin gelişmediği ülkeler asla sömürülmekten kurtulamazlar. Yani tarım bir ülkede öncelikli olarak olmazsa olmazdır. MEM’de tarım, hürriyetin ve bağımsızlığın kaynağı olduğu ifade olunmuştur. Bu tezde, tarım millileştirilerek her ülkede çok yönlü ve insan şahsiyetini ve devletin bağımsızlığını koruyarak nasıl yaşanacağını anlatmaktadır.

Köylerimiz boşaldı

• Ülkemiz nüfusunun cumhuriyet döneminde yüzde sekseni tarım kesiminde yaşamaktaydı. Şimdilerde durum açık… Köyler boşaldı. Topraklar ya bakımsız kaldı ya da arsa veya sanayi arazisi olarak satıldı. İki binli yıllarda yüzde 35 civarındaki tarım nüfusu, büyük şehir politikası ile yüzde onlara düşürüldü. AB aşkından divaneye dönüşen iktidarlar, tarımı ve hayvancılığı tamamen öldürdü. Milli Ekonomi Modeli tarımdaki aksaklıkları tamamen ortadan kaldıracaktır.

• Tarım yapamayan üreticiler tarlalarını satarak şehirlere göç etme durumunda kalmışlardır. Arazisini satmayanlara devlet, ekmeme karşılığında para ödemiştir. İşte Prof. Dr. Haydar Baş, öncelikle bu yanlışın düzelmesi için gereken her türlü desteği, tarlasına dönen vatandaşlarımıza temin edecek, herkes istediği ürünü tohum garantisi ve alım garantisi ve devlet teşvikleri alarak afet sigortası ile destekli üretim yapacaktır.

Hayvancılık özenle desteklenecek

• Hayvancılık da aynen tarım gibi başından sonuna kadar dikkatle ve özenle yapılması gereken bir faaliyettir. Ülkemiz ne yazık ki, ABD, AB, IMF şeytan üçgeninin elinde her türlü kaynaklarından mahrum bırakılarak, idaresizliğin ve umursamazlığın kurbanı olmuştur. Hem üretici hem de tüketici son derece mağdurdur. Son yıllarda ülkemiz canlı hayvana hasrettir. Gıda konusu şakaya gelmez. Milli Ekonomi modeli ülkenin tüm sorunlarına çözüm getiren bir modeldir.

Toprak reformu şart

• Yıllardır toprak reformunu millete vaad eden ve asla yapılamayan toprak reformu, Milli Ekonomi Modeli'nde bir ekim sezonunda hiçbir zorlukla karşılaşmadan yapılacaktır. Bu, herkesin düşündüğü gibi ağadan alıp topraksız kişiye toprak vermek değildir. Devlete ait toprakların, tarım yapmak isteyenlere uzun vadeli tahsisi ile olacaktır. Elbette ki, toprağı işletmek şartı ile. Yani, ekilmemiş bir karış toprak kalmayacaktır.

Tohum en temel ürün

• Tohum tarımda en temel üründür. Binin üzerinde buğday çeşidinden elimizde ne kaldı bilemiyorum çünkü yerli tohum yasakları getirilerek en stratejik ürünlerimiz tarihe karıştı desek yalan olmaz. Ama gene de ümidimizi yitirmeyelim. Bütün tohumlarımız, GDO’lu tohumlara yerini terk etti. Şimdi bir avuç tohum bir çuval fiyatında… Bütün gücümüzle çalışıp tohum geliştirme teknikler ile çalışılacaktır.

