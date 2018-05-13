Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
banner138

Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bandırma'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 100 bin ton kadar et ithalatı yaptığına açıkladı

13 Mayıs 2018 Pazar 17:39
Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bandırma'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 100 bin ton kadar et ithalatı yaptığına açıkladı.

Sadece üreticiyi değil esnafı, sanayiciyi, tüketiciyi de düşünmek zorunda olduklarını belirten Fakıbaba, "Bir bakıyorsunuz ki tarladan sofraya gelinceye kadar fiyat 1 liraysa 7 lira olmuş. Bu konuda da hükümetimiz gerekli çalışmaları yapılıyor. Ama bu seçimden dolayı belki bir aksama olabilir. Buna da mutlaka bir düzen ve kural getirilecektir.

Çok değerli esnaf arkadaşlarım, sanayicilerim lütfen beni yanlış anlamasınlar. Onlar çok düzgün ve dürüst çalışan insanlar. Ama yüzde 1 dahi olsa spekülatif amaçlı, 'Ramazan geliyor insanların ihtiyaçları artacak ben bu fiyatı biraz arttırayım, fazla kazanayım' dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürler. Onun için en ufak duyumlarda gerekli şeyleri yapıyoruz" diye konuştu. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GıdaFakıbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 yıl geçti ama acılar taptaze
4 yıl geçti ama acılar taptaze
'En fazla acıyı anneler çekiyor'
'En fazla acıyı anneler çekiyor'
Muhtarlar da nikah kıymak istiyor
Muhtarlar da nikah kıymak istiyor
Jandarma anneleri unutmadı
Jandarma anneleri unutmadı
Marmaris yolunda ölen anneler anıldı
Marmaris yolunda ölen anneler anıldı
Çiftçiden 8 kritik talep
Çiftçiden 8 kritik talep
Çipli kimlik kartı almak çile
Çipli kimlik kartı almak çile
İlaç sektörü teşvik istiyor
İlaç sektörü teşvik istiyor
Bahçeli'ye bu kez 'hayır' dedi
Bahçeli'ye bu kez 'hayır' dedi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim