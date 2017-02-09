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Tarlada para etmiyor markette cep yakıyor

Büyük şehirlerdeki marketlerde kilosu 2.5-3 TL’ye satılan portakalın ‘tarladan markete fiyat sorunu’ nedeniyle toplanmadığını belirten çiftçiler, “Her zaman aracı ve stokçu kazanıyor

09 Şubat 2017 Perşembe 16:41
Tarlada para etmiyor markette cep yakıyor

Bazen işçilik maliyetini bile karşılamadığı için ürün dalında çürüyor” diye konuştular.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ovaköy Mahallesi’nde yaşayan Remzi Gürbüz, “Ege Bölgesi’nde sebze ve meyve üreticiliği ciddi risk olmaya başladı. Bir şeyin ortasını bulamıyoruz. Ya çok iyi ya da çok kötü. Maalesef tarla ile market fiyatları arasında 4-5 kat fark oluyor. Çiftçiler olarak artık güvenle üretim yapılacak bir sistem oluşturulmasını istiyoruz. Bu yıl birçok kişi tarlasındaki portakalı toplamadı. Tarlada para etmeyen bir meyve markette ateş pahası. Bir yandan çiftçinin emeği diğer yandan milli servet heba oluyor” diyerek ülkedeki bu sorunun çözülmesini istedi.
HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 09.02.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
Tarlada Para Etmiyor Markette Cep Yakıyor
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