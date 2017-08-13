Tarlalar rant kapısı oldu

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye'deki tarım arazilerinin el değiştirmesinde son yıllarda yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Sektörü takip edenlere göre bu dalgalanma özellikle tarım arazilerinin imar yatırımı olarak değerlendirilmesinden kaynaklanıyor!

Türkiye'deki tarım arazilerinin yüzölçümlerine göre yüzde 1'i satılmak için ilana verilmiş durumda. En fazla satış hareketliliğin yaşandığı il tarımsal arazisi küçük olan Yalova. Yalova'da son 5 yılda tarım arazilerinde yüzde 30'luk bir azalma yaşandı.

Yalova'yı bu alanda sırayla İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla izliyor. Kısaca Türkiye'nin tarım arazileri aşama aşama betonlaşıyor.

Amaç tarım yapmak değil

Sektör uzmanlarına göre tarım arazisi satışları veya el değiştirmeleri, tarım amacından daha çok potansiyel bölgelerin ileride yaratabileceği imar fırsatlarından faydalanmayı hedefliyor. Zira satışı yapılan tarım arazisi ortalamada 10 bin ila 20 bin metrekare büyüklüğünde. Bu genişlikteki araziler tarıma elverişlilik açısından pek uygun görülmüyor.

Bu arada tarımdan beklediği kazancı sağlayamayanlar da arazilerini alternatif yatırım yöntemlerine başvurarak değerlendirmeyi düşünüyor.

Tarım arazileri azalıyor

2016 yılında Türkiye'deki çayır ve mera alanları hariç toplam tarım arazisi yüzölçümü yaklaşık 23 milyon 762 bin hektardı. Bu rakam Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30.33'üne denk geliyor. Tarım arazilerinde 2015 yılına göre 1.7 milyon hektarla yüzde 0.7'lik bir azalış yaşandı.