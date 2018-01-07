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Taşeron işçilere 'çağrı merkezi'

Hak-İş Konfederasyonunca, kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kuruldu

07 Ocak 2018 Pazar 17:26
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Taşeron işçilere 'çağrı merkezi'

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, çağrı merkezinin Genel Başkan Mahmut Arslan'ın talimatıyla kurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçilerin sorularını yanıtlayıp, olası bilgi kirliliğine engel olmaya çalışıyor.

Uygulama kapsamında hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan çalışanların sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri paylaşıyor." Arslan, "Bizim arzu ettiğimiz şey KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin de bu kadrolara sahip olmasıdır. Hak-İş olarak bütün taşeronlar için yola çıktık. Bütün taşeronların sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ

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