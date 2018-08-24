Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
234.195
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7693
EURO
6.9689

Taşıt kredileri coştu

Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı

24 Ağustos 2018 Cuma 13:47
Taşıt kredileri coştu

Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerine göre, bankaların kullandırdığı taşıt kredi bakiyesi bu yılın Haziran sonunda 7 milyar 235 milyon 312 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre taşıt kredi bakiyesi 32 milyon 707 bin lira (yüzde 0.45) artış gösterdi.

İstanbul, bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam taşıt kredilerinin yüzde 35'i İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki taşıt kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 0.62 artarak 2 milyar 534 milyon 849 bin liraya yükseldi. 

İstanbul'u 600 milyon 646 bin liralık (yüzde 8,3) kredi bakiyesiyle Ankara, 482 milyon 89 bin liralık bakiyeyle (yüzde 6.7) İzmir, 350 milyon 332 bin liralık bakiyeyle Bursa ve  238 milyon 467 bin liralık bakiyeyle Adana izledi. AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN'dan müthiş hamle
ASELSAN'dan müthiş hamle
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor
Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor
Muğla İstanbul'u geçti
Muğla İstanbul'u geçti
3 ayda 64 milyar dakika konuştuk
3 ayda 64 milyar dakika konuştuk
6 günün acı bilançosu
6 günün acı bilançosu
Moskova'ya acil çıkarma... Türk heyet Putin'le görüşüyor
Moskova'ya acil çıkarma... Türk heyet Putin'le görüşüyor
Lavrov'dan 'vize' açıklaması
Lavrov'dan 'vize' açıklaması
İsrail'e 'dur diyelim' çağrısı
İsrail'e 'dur diyelim' çağrısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim