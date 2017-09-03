Tatilciler dönüş yolunda

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman akıcı uzun araç kuyrukları oluşuyor. İstanbul-Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için güzergahta aralıksız olarak yol kontrollerini sürdürüyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile Kaynaşlı Gişeleri arasında da akıcı bir yoğunluk görülmeye başlandı.

Gece saatlerinden itibaren görülen araç trafiği nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri, güzergahta ring halinde bulunarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor.

Sarıçökek, Bıçkıyanı, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde görülen akıcı yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.

Ege'yi İstanbul ve Ankara'ya bağlayan yollarda yoğunluk

Bu arada, Ege Bölgesi'ndeki tatil merkezlerini İstanbul ve Ankara'ya bağlayan yollar üzerinde yer alan İzmir'in Bornova ilçesi ile Manisa'nın Yunusemre, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Aydın-İzmir Otoyolu çıkışıyla İzmir-İstanbul Karayolu arasında yer alan trafik ışıkları önünde uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlenirken, Manisa'da da Yunusemre ilçesindeki çevre yolu çıkışında araçların uzun süre beklediği görülüyor.

Manisa'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde de maddi hasarlı kazalar nedeniyle yer yer trafikte aksamalar yaşanıyor.

İzmir'den Ankara yönüne giden araçlar ise Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Kula ilçe girişlerinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Kritik bölgelerde uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını rahatlatmak için araçları yönlendiriyor.

Bursa-İzmir yolunda yoğun trafik

Bursa'yı İzmir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa-İzmir yolunda yoğun trafik gözleniyor.

İzmir yolunun Karacabey kısmında, uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlenirken, Çanakkale ve İzmir istikametlerinden İstanbul'a giden araçlar sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karacabey TİGEM'den Uluabat Mahallesi'ne kadar oluşan yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu, Karacabey Bölge Trafik ekiplerinin aldığı tedbirlerle hafifletilmeye çalışılıyor.

Karacabey Uluabat Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlanıyor. Ekipler trafiği drone ile gökyüzünden de takip etti.

Topçular Feribot İskelesi'de yoğunluk

Tatili il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle geçen yıllara göre kent merkezinden geçen karayollarında, trafik tıkanıklığı ve uzun araç kuyrukları oluşmadığı gözleniyor.

Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanırken, Osmangazi Köprüsü'nde ve bağlantı yollarında trafiğin akıcı olduğu görülüyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısı tedbir amacıyla 15'ten 17'ye çıkarıldı. İstanbullines da Eskihisar-Tavşanlı hattında 4 feribotla hizmet veriyor.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler de akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Aydın ve Muğla'dan yola çıkan tatilciler yoğunluğa neden oldu

Aydın ve Muğla'daki tatil bölgelerinden akşam saatlerinde yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kuşadası-Söke, Didim-Söke, Muğla-Aydın ve İzmir-Aydın karayollarında trafik yoğunluğundan dolayı Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.