Tatilciler için en önemli kriter hijyen

Tatil sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Otel, motel ve pansiyon gibi alanlarda konaklama yapan tatilciler pek çok seçeneği göz önünde bulunduruyor. Eczacıbaşı Profesyonel, otellerde konaklayanların hijyen beklentilerini anlamak ve hijyen algılarını ölçümlemek üzere bir araştırma gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki otellerde konaklayan 18 – 65 yaş aralığındaki tatilcilerin katılımı ile yapılan araştırmaya göre, tatilcilerin yüzde 48’i konakladıkları odanın hijyeninin en önemli kriter olduğunu vurguluyor. Bu durumu yüzde 21 ile restoran hijyeni, yüzde 17 ile ortak alan hijyeni takip ediyor. Hijyen standartlarının yüksek olduğu 5 yıldızlı otellerde dahi sıralama değişmiyor. Konaklanan odada tatilcilerin en hassas oldukları konu ise “çarşaf ve battaniyelerin” temizliği.

Araştırmaya göre; her 4 kişiden biri bugüne kadar otellerde hijyen problemleri ile ilgili ez az bir sorun yaşamış. Durumun etkisiyle, pek çok tatilci konakladıkları otelde kendi hijyen tedbirlerini almadan edemiyor. Örneğin; tatilcilerin yüzde 76’sı odadaki klozeti kullanmadan önce kendileri de temizliyorlar. Yüzde 69’u odadaki bardakları yıkamadan kullanmıyor, 5 yıldızlı otellerde dahi tatilcilerin yüzde 55’i kullanacağı tüm havluları yanına getiriyor. Tatilcilerin yüzde 56’sı ise banyo kullanımında terlikle küvete giriyor. M. YASİN ERKOL/İSTANBUL

