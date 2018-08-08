Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96974
ALTIN
206.060
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8229
EURO
6.1338

Tatilciler için en önemli kriter hijyen

Tatil sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Otel, motel ve pansiyon gibi alanlarda konaklama yapan tatilciler pek çok seçeneği göz önünde bulunduruyor

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:34
Tatilciler için en önemli kriter hijyen

Tatil sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Otel, motel ve pansiyon gibi alanlarda konaklama yapan tatilciler pek çok seçeneği göz önünde bulunduruyor. Eczacıbaşı Profesyonel, otellerde konaklayanların hijyen beklentilerini anlamak ve hijyen algılarını ölçümlemek üzere bir araştırma gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki otellerde konaklayan 18 – 65 yaş aralığındaki tatilcilerin katılımı ile yapılan araştırmaya göre, tatilcilerin yüzde 48’i konakladıkları odanın hijyeninin en önemli kriter olduğunu vurguluyor. Bu durumu yüzde 21 ile restoran hijyeni, yüzde 17 ile ortak alan hijyeni takip ediyor. Hijyen standartlarının yüksek olduğu 5 yıldızlı otellerde dahi sıralama değişmiyor. Konaklanan odada tatilcilerin en hassas oldukları konu ise “çarşaf ve battaniyelerin” temizliği.

Araştırmaya göre; her 4 kişiden biri bugüne kadar otellerde hijyen problemleri ile ilgili ez az bir sorun yaşamış. Durumun etkisiyle, pek çok tatilci konakladıkları otelde kendi hijyen tedbirlerini almadan edemiyor. Örneğin; tatilcilerin yüzde 76’sı odadaki klozeti kullanmadan önce kendileri de temizliyorlar. Yüzde 69’u odadaki bardakları yıkamadan kullanmıyor, 5 yıldızlı otellerde dahi tatilcilerin yüzde 55’i kullanacağı tüm havluları yanına getiriyor. Tatilcilerin yüzde 56’sı ise banyo kullanımında terlikle küvete giriyor. M. YASİN ERKOL/İSTANBUL
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de çetin müzakere
ABD’de çetin müzakere
'ABD ile diyalog için şartlarımız var'
'ABD ile diyalog için şartlarımız var'
ASELSAN'dan bir atak daha
ASELSAN'dan bir atak daha
Sel Elmalı'yı vurdu
Sel Elmalı'yı vurdu
Küresel ısınmada önemli uyarı
Küresel ısınmada önemli uyarı
Türkiye'den Trump'a İran yanıtı!
Türkiye'den Trump'a İran yanıtı!
Haydar Baş'ın avukatından flaş açıklama!
Haydar Baş'ın avukatından flaş açıklama!
'Nedim Şener Fetö'cülere yalakalık yapıyor'
'Nedim Şener Fetö'cülere yalakalık yapıyor'
Türkler için 'emsal' vize kararı
Türkler için 'emsal' vize kararı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim