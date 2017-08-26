Tatiller hırsızların iştahını kabartıyor

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Hırsızlık olaylarının bayrama yakın dönemlerde arttığını esnafın ve halkın en çok bu zamanlarda zarar gördüğünü hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf bayram döneminde hırsızlık vakalarını daha çok yaşıyor. Hırsızlar yoğun bayram alışverişi sebebiyle kalabalıktan ve esnafın birden fazla müşteriyle ilgilenmek zorunda olmasından istifade ediyor. Dükkânın kalabalık olması özellikle yükte hafif pahada ağır şeyleri çalan hırsızların iştahını kabartıyor. Örneğin kuyumcudaki en değerli ziynetlere, büfelerdeki karton sigaralara yöneliyorlar. Bir de cepçilerden dolayı vatandaşlar artık çarşı pazara çıkarken çekiniyorlar. Çünkü gündüz gözü hırsızlık ve gasp ediliyorlar. Esnaf güvenlik kamerası ve alarm sistemi gibi önlemleri kesinlikleri almalı. Polis ve zabıta ekipleri de bu yoğun dönemde sık sık kontrol halinde denetimler yapmalı. En önemlisi uzunsüre tatile çıkanlar hırsızlara karşı gerekli tedbirleri almalı. Çünkü tatiliniuzun tutanlar hırsızların fazla mesai yapmasına davetiye çıkarıyor. Aynı iş yerine ayda iki, bazen üç kez giren hırsız bile var” diye uyardı.

Her yıl 90 bin hırsızlık olayı

Uzun tatillerde de esnaf işyerlerinin hırsızlara karşı tehlikede olduğunu belirten Palandöken, “Esnafın ekmek kapısı yalnızca yoğun dönemlerde hırsızların hedefi olmuyor. Hırsızlar uzun bayram tatillerinde boş dükkânları ilk hedef haline getiriyor. Bu uzun tatiller hırsızların fazla mesai yapmasına davetiye çıkarıyor. Aynı iş yerine ayda iki kez giren hırsız bile var. 2008 yılında 256 bin 562, 2009’da 304 bin 570, 2010’da 344 bin 87, 2011’de 351 bin 838 ve 2012’de 405 bin 405 hırsızlık olayı yaşanmıştı. Son dönemlerde teknolojinin artması ile güvenlik sistemlerinde de gelişme yaşandı. Buna rağmen yılda ortalama 90 bin hırsızlık vakası yaşanıyor. Bu olayların yalnızca yüzde 30’u aydınlatılabiliyor. Esnafımız dükkânlarının güvenliği için hiçbir önlemi anlamaktan kaçınmamalı” şeklinde konuştu.