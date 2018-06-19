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Tebriz-Van tren seferleri başladı

3 yıldır yapılmayan Tebriz-Van yolcu treni seferleri, yeniden başladı. Terör saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen İran'ın Tebriz kenti ile Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 vagonlu ve 240 kişi kapasiteli treni, Van Garına ulaştı

19 Haziran 2018 Salı 17:30
Tebriz-Van tren seferleri başladı

3 yıldır yapılmayan Tebriz-Van yolcu treni seferleri, yeniden başladı. Terör saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen İran'ın Tebriz kenti ile Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 vagonlu ve 240 kişi kapasiteli treni, Van Garına ulaştı. Trenle gelen İranlı yolcular, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle kent merkezine getirildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, yaptığı açıklamada, Tebriz-Van tren seferlerinin başlamasının kentte heyecan oluşturduğunu söyledi.

Takva, ilk trenin Van'a ulaştığını, ilerleyen günlerde de seferlerin yoğun bir şekilde sürmesini, çok sayıda kişinin kente gelmesini beklediklerini anlattı. Turizmci Ömer İnanç da seferlerin ilin ekonomisini canlandıracağını belirterek, "En kısa zamanda gümrük harçlarının düzeltilmesiyle tren seferleri daha faal duruma gelecek. Seferlerle turizm anlamında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz" dedi. AA
 

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Tren
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