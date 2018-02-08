Tek çıkar yol Suriye ile anlaşmak

YENİ MESAJ / MALATYA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Malatya'da düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumu'nda konuştu.

Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Kepekçi, "Kahraman askerlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar lütfeylesin" dedi.

‘ABD ve İsrail'i bırak, Suriye ile barış’

Doç. Dr. Kepekçi, Türkiye'nin bölgede tek çıkış yolunun Suriye Devleti ile işbirliği yapmaktan geçtiğini ifade etti. BTP Genel Başkan Yardımcısı Kepekçi şunları söyledi: "Malumunuz Arap Baharı'nı bölgemize getiren ABD. ABD Muhalifleri ortaya koydu ve bunlarla beraber Esad'ı devirmeyi hedefledi. Irak'ta yaptığı gibi Libya'da yaptığı gibi Suriye'de de bir muhalif hareket ortaya çıkararak ve bu muhalefeti silahlandırarak Esad'ı devirmeyi hedefledi. Bu olaydan sonra maalesef dananın kuyruğu koptu. Şimdi ABD, güya ‘IŞİD ile terörle mücadele ediyorum’ diyor ve bu bahane ile Ortadoğu'dan çıkmıyor. IŞİD bitmesine rağmen ABD bölgede kalmak için mücadelesine devam ediyor. Esad'a karşı olan diğer güç ise İsrail. İsrail her yönden kazançlı çıkıyor, Suriye savaşını sadece izliyor, elini soğuk sudan sıcak suya değdirmiyor ama sürekli meyve topluyor. Bu münasebetle bizim kiminle birlikte hareket ettiğimizi çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Biz ABD ve İsrail ile ortak hareket ettiğimiz müddetçe Arap Baharı çukuruna, Ortadoğu'nun kanla yoğrulmuş toprağına saplanmaktan başka bir yol kalmayacaktır. O halde bizim Esad ile yani BM'nin kabul ettiği legal Şam rejimiyle anlaşmaktan başka çaremiz, çözümümüz yoktur."

‘Yahudi ve Hıristiyanlar savaşa hazırlanıyor’

İslam dünyasını talan eden Haçlı – Siyonist dünyanın kıyamet savaşına hazırlandığını ifade eden Kepekçi, "Bugün Yahudi ve Hıristiyanlar kıyamet savaşına hazırlanıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) 'Müslümanlar Yahudilerle savaşacak' buyuruyor. O halde biz

Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanların safında olmamamız gerekiyor, onların desteklediklerinin de safında olmamamız gerekiyor. Hak adına da galibiyet adına da Yahudi kaybedecektir, bunların destekledikleri ve yanında olanlar da kaybedecektir" dedi.

Neden Atatürk Vatandır diyoruz?

BTP Genel Başkan Yardımcısı Kepekçi konuşmasında neden Atatürk vatandır dediklerini de şu şekilde izah etti: "Bugün maalesef kendimize ait bir milli yatırımdan bahsetmek çok zor ama biz Atatürk döneminde batıya uçak satan bir devlettik. Bu sebepten dolayı Atatürk vatandır, Atatürk millettir. Bugüne kadar niçin Atatürk'e karşı çıkıldı ve yok sayıldı, aynı sebepten dolayı. Bakın Prof. Dr. Haydar Baş hocamız diyor ki, 'Atatürk varsa vatan var, Atatürk varsa millet var, Atatürk varsa bağımsızlık var ama Atatürk yoksa ne millet var, ne devlet var, ne de bağımsızlık var.”