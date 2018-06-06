Telefon tacizlerine son

Son dönemlerde özellikle internet satışlarına yönelik telefonla vatandaşların aranarak, aldatıcı bilgiler verilmesi ve rahatsız edilmesi konusunda tüketici şikayetleri artıyor. Tüketiciler, çoğunlukla abonesi olmadıkları internet servis sağlayıcılarının hizmetlerini satmaya çalışan bazı tele satış ekipleri tarafından sürekli olarak rahatsız edildiklerini ve yanlış bilgilendirildiklerini dile getiriyorlar. Kişisel bilgilerinin güvende olmadığı endişesini taşıyorlar.

Özel abone bilgilerinin başkalarının eline geçmesi oldukça tehlikeli ve yasa dışı bir durumu da ortaya çıkarıyor. Telekomünikasyon sektörünü temsil eden TELKODER’in çabalarıyla sektördeki şirketler bir araya gelip, bu önemli sorunu çözmek üzere fikir birliğine vararak Bayi Sorunlarını Çözme Komisyonu’nu kurdu. Komisyonun konunun çözüme ulaştırılması için başlattığı çalışmaların kısa sürede sonuç vermeye başladı. İnternet hizmeti sunan şirketlerin temsilcilerinden oluşan komisyon, bu duruma neden olan tele satış organizasyonlarının tespit edilmesi ve zarar görecek işletmelerin bu konularda haberdar edilmesi yönünde faaliyetler yürütüyor. Çalışmaları kapsamına; bayileri, alt bayileri, bağlantılı kişileri ve bayiler adına hareket eden tüm aracıları alan komisyonun başkanlığını ve idari süreçlerini ise TELKODER üstleniyor. Bayi Sorunlarını Çözme Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalarla tüketiciler, kişisel verilerinin internet hizmeti aldıkları şirkette güvende olmadığı endişesinden kurtulacaklar. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, çalışma komisyonunun şirketlere de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun esaslarını doğru bir şekilde yerine getirme noktasında yardımcı olacağını belirterek, “KVKK doğrudan telekomünikasyon şirketlerini ilgilendiriyor. Kişisel verilerin tamamına yakını sektörümüzde yer alan şirketler tarafından saklanıyor. Bu kanunu şirketler çok iyi anlamalı ve bu kapsamda biz de çalışmalar yürüteceğiz. Yakın zamanda arkadaşlarımızın yer aldığı bir heyet Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ziyaret etti ve ne tür çalışmalar yürüteceğimiz konusunda araştırmalarımız da sürüyor. Bayi Sorunlarını Çözme Komisyonu bu noktada da işletmecilerimize yardımcı olacak” dedi. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL