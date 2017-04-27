TEOG'da bu sefer hatalı soru yok

Eğitimciler Fen Bilimleri sorularının MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlandığına işaret ederek, "Canlılar ve Enerji ilişkileri ünitesindeki sorular deney ağırlıklı olup sınavın en çok soru sorulan iki ünitesinden biri olmuştur. Fen Bilimleri sınavının soruları anlaşılır, açık ve kavram yanılgısına sebep olmayacak netliktedir. Konuya hakim olmanın tek başına yeterli olmadığı; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir" değerlendirmesini yaptılar.



Eğitimciler, İngilizce sorularının da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygun olduğunu kaydetti. Uzmanlar, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konusunda da şunları kaydetti: "Soruları incelediğimizde özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarına ait konuların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir. Sınavın genelinde soruların bilgiyi yorumlama düzeyinde olduğu görülmektedir.



Sınavda iki sorunun öğrencileri zorlayabileceği nitelikte olduğu söylenebilir. I. İnönü Savaşı ile ilgili soruda, Londra Konferansı’na çağrılma nedeni ve sonucunu doğru ayırt edemeyen öğrenciler hata yapabilirler. Ayrıca 'halkçılık' ilkesinin değerlendirildiği soruda 'eşit gelir' ifadesi öğrenciler için sorunun çözümünü zorlaştırmıştır." HABER MERKEZİ