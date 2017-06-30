TEOG yerleştirme puanları açıklandı

Toplam 1 milyon 192 bin 858 öğrencinin yerleştirmeye esas puanı (YEP) hesaplandı. Bunlar arasından 176 öğrenci 500 tam puan aldı. Öğrenciler tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecek. Okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilde toplam 26 milyon 846 öğretmen görevlendirildi. Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak, ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacak. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 11 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017'de ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek. AA