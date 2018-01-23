Terör hattı yarıldı! Afrin'e 5 koldan kuşatma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinin kontrolünü elinde tutan terör örgütleri PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 5'inci gününe girdi. İlk 4 gündeki operasyonlarda 200'den fazla hedef vuruldu.

Türk ordusu ve 25 bin kişiden oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, halihazırda beş ayrı noktadan Afrin'e doğru terör hattını yardı. Türk tankları, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini yoğun ateş altına almış durumda.

Harekâtın başından beri çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinin batısındaki Hammam köyü teröristlerden alındı. Böylece güneybatı cephesindeki Reyhanlı hattında terör cephesi de yarıldı.

Dün sabaha karşı çok sayıda pikap araçla gelen YPG'li teröristler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak teröristler püskürtüldü.

ÖSO birlikleriyle Afrin'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınıra giden çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de askeri sevkiyat sürüyor.

Ankara teyakkuzda

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili Ankara'da dün sıcak saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu oldu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Zirveyle ilgili ajansa düşen fotoğraflarda Erdoğan’ın önündeki kırmızı dosya dikkat çekti. Zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları, Recep Akdağ, Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank katıldı.

Öte yandan hükümet adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Meclis'i 30 Ocak'ta bilgilendireceği açıklandı.

3. şehit Üsteğmen Oğuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.

Harekatın başından bu yana 3 şehidimiz oldu. Sert çatışmaların yaşadığı Suriye'nin Burseya Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karatepe bölgesindeki ÖSO kampındaki seyyar jeneratöre roket isabet etmesi sonucu şehit olan Şahin Elitaş'ın cenazesi de Kırıkhan'da toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ve Kilis'in sınır bölgeleri, operasyonun ilk günlerine oranla sakin durumda.

ABD'den heyet geldi

Afrin Harekatı kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin de dahil olduğu bir heyet dün Ankara'ya geldi.

ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmelerde bulundu. ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na giderek burada da basına kapalı bir toplantı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Savunma Bakanlığı yetkililerinin "Afrin’deki durum dahil birçok ortak güvenlik konularını görüşmek üzere" ABD heyetiyle birlikte Ankara’da olduklarını açıklamıştı.

ABD’den dikkat çeken hamle

Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı”nı başlattığı dönemde manidar bir zamanlamayla

ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel’in Suriye’nin Rakka kentini ziyaret etti.

ABD’nin Uluslararası Koalisyon nezdindeki Özel Temsilcisi Brett McGruk, sosyal medya hesabından General Votel’nin, ABD’nin desteğiyle PKK’nın Suriye kolu YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Rakka kentine yaptığı ziyareti duyurdu.

Rakka kentinin geri alınmasında, ABD ve YPG’nin DEAŞ'la anlaşarak şehri aldıklarını ortaya çıkaran görüntüler dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Harekatı anlatan 4 dilde mektup

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için 4 dilde mektup yazdı.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça yazılan mektup, dünya genelindeki üniversite rektörlerine, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine gönderildi.

Ayrancı mektubunda, terörün Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa'da bir silah olarak kullanıldığına işaret etti.