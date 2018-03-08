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Terör hedefleri yerli mühimmatla vurulacak

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatı kullanmaya hazırlanıyor, MKE'nin üretimi 122 mm kısa menzilli çelik bilyeli ÇNRA mühimmatı yüksek tahrip gücü ve 4 kat daha fazla alansal etki kuvvetiyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak

08 Mart 2018 Perşembe 18:04
Terör hedefleri yerli mühimmatla vurulacak

HABER MERKEZİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı, 4 kat daha fazla alansal etki gücüyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak.

Yeni mühimmatın test atışlarının başarıyla tamamlandığını belirten Canikli, "Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak" ifadesini kullandı. Ay başındaki son test atışlarında da başarı sağlanmasının ardından TSK'nin envanterine kazandırılan mühimmat Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılacak.

Bu ay içinde 2 bin yeni mühimmat, Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı alana teslim edilecek. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yeni mühimmatın test atışlarının başarılı olduğu ve TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacağını belirtti. Canikli, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş ÇNRA mühimmatının test atışları 2 Mart'ta başarıyla tamamlandı.

Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. öte yandan, TSK'nin 20 kilometre menzilde topçu roketi ihtiyacının karşılanması amacıyla, her türlü hava koşulunda, karadan karaya atış yapabilen ve manevra birliklerine atış desteği de sağlayan 122 milimetre kısa menzilli tahrip ÇNRA mühimmatı, uzun yıllardır Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda üretiliyor.

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TSKZeytin Dalı HarekatıMühimmatMKE
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